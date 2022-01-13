Минздрав оценит готовность медучреждений к созданию новых коек для больных COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российское Министерство здравоохранения оценит готовность медицинских учреждений к созданию дополнительных коек для больных коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Уточняется, что Минздрав должен произвести оценку до 14 января.

— К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома, — отметили в пресс-службе кабмина.

Помимо этого, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России до конца текущей недели должно обеспечить готовность службы «122» к вероятному росту числа обращений россиян.

Также членам совета необходимо в кратчайшие сроки представить кабмину разработки по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон», говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

По данным на 12 января, России уже выявлено 698 случаев заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса и большинство из них в Москве и Подмосковье. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что столичный регион первым примет на себя «удар» стремительно распространяющейся мутации заболевания.