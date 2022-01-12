Голикова предупредила, что Москва первой примет на себя удар «омикрона»

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В России уже выявлено 698 случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса и большинство из них в Москве и Подмосковье. Столичный регион первым примет на себя «удар» стремительно распространяющегося штамма. Об этом в среду, 12 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма, — передает ее слова РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у правительства есть «пару недель», чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавирусной инфекции. По словам главы государства, в стране необходимо обеспечить готовность больничной сети, а также нарастить уровень тестирования и вакцинирования населения.

За последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией — 15,1 миллиона. Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января составляет 15 154 166. За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин. По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса. Всего из-за COVID-19 скончалось пять миллионов жителей планеты.