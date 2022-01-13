«Война будет неизбежна»: В Польше назвали цели США в переговорах с Россией

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Цель Соединенных Штатов в переговорах с Россией — это втягивание в войну. Такое мнение выразил польский обозреватель Адам Смех в материале для издания Myśl Polsk.

По его словам, США и НАТО стремятся достичь переломного момента в политическом конфликте.

Однако автор порекомендовал РФ не сдавать позиции, так как ее «прижали к стене, за которой не осталось ничего, кроме смущения и поражения». Смех подчеркнул, что уступки дискредитируют саму страну и власть.

— В Кремле должны осознавать последствия нынешней ситуации — Россия должна отреагировать. Война будет неизбежна, если США не отступят от своей позиции. Конечно, Соединенным Штатам, а точнее их правящей элите, есть что терять «в защиту» своего образа жизни, противоречащего старым ценностям Запада. Они не хотят ядерной войны, потому что ее никто не выиграет. Но они хотят войны на Украине, они хотят втянуть в нее Россию, что они и делают, — говорится в сообщении.

12 января стало известно, что группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях против России на случай обострения кризиса на Украине.