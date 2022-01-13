Восемь объектов образования и промышленный парк построят в Москве

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В Москве возведут восемь объектов образования и промышленный комплекс по программе создания мест приложения труда. В их строительство инвесторы вложат около 16 миллиардов рублей, получив взамен льготы на строительство многоквартирных домов в городской черте.

— Правительство Москвы подписало два соглашения о создании мест приложения труда с АО «СЗ «Зеленоградский» и ООО «СЗ «Перспективные инвестиции», входящими в группу ПИК. По городской программе девелоперы возведут в Новомосковском, Западном и Северном административных округах столицы 8 объектов образования, а также технологический промышленный парк в поселении Краснопахорское вблизи деревни Шахово, — рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в проекты составят 16,6миллиарда рублей, а общая площадь объектов равна 194,4 тысячи квадратных метров. Среди них четыре школы и четыре детских сада. В будущем здесь смогут работать 754 человека.

— В реализацию проекта инвестор вложит 10,3 миллиарда рублей. Застройщик получит от города льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешенного использования земельного участка. Эта территория была предоставлена предпринимателю под строительство жилого комплекса в Зеленограде в реорганизуемой промзоне ЦИЭ. Девелопер планирует вводить в эксплуатацию новые объекты МПТ поэтапно, — сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В свою очередь компания «Перспективные инвестиции» (с привлечением ООО «Специализированный застройщик «МЭЛ») построит на территории ТиНАО промышленный парк. Его площадь составит 73,2 квадратных метров. Инвестор вложит в строительство 6,3 миллиарда рублей. Возведение парка обеспечит 2,83 тысячи рабочих мест. Взамен застройщику предложат льготу на строительство жилого дома на Открытом шоссе.

До этого сообщалось, что девять школ-гигантов на 11,5 тысячи учеников появятся в Москве в текущем году. Образовательные учреждения планируют ввести в эксплуатацию на Волоколамском шоссе, Люблинской улице, 17-м квартале городского района Некрасовка и в Новой Москве.