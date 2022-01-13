Астрологи подготовили прогноз для всех знаков зодиака на 13 января

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Четверг, 13 января, станет для многих знаков зодиака благоприятным днем в творческом плане, так как растущая Луна находится в Близнецах. Подробный прогноз на день подготовили астрологи.

Так, Овнам, в этот день следует прислушаться к своему внутреннему «я» и найти с ним гармонию. День подходит для тщательного анализа дел. Астрологи рекомендуют уделять время только тем из них, которые приносят искреннее наслаждение.

Тельцам астрологи рекомендуют распрощаться с прошлыми обидами. Их ждет успех на любовном фронте, однако не стоит опять окунаться в отношения, которые в прошлом принесли много боли. Следует обратить внимание на тех, кто способен вдохновить.

Близнецам, которые в последнее время стали слишком расточительными, нужно начать бережнее относиться к деньгам. Лишние средства лучше пустить на то, что может порадовать близких, а не только вас самих.

Ракам самое время обрести баланс между работой над собой и повседневными делами при помощи тайм-менеджмента. Время также благоприятно для запуска нового проекта.

Львам не стоит драматизировать ситуацию и рисовать худшие сценарии диалога с кем бы то ни было. Нужно довериться собеседнику и рассказать ему о своих страхах.

Девы могут почувствовать тягу к авантюрам. Перед тем как поставить на кон все, нужно здраво оценить риски и прислушаться к внутреннему голосу, который не обманет. Бурлящую энергию лучше направить в романтическое русло.

Весы находятся на пороге нового дела, о котором давно мечтали. Специалисты по звездам рекомендуют им не робеть, предвкушать вкус победы и привлечь к работе подходящих людей.

Скорпионам важно помнить, что есть выход из любой ситуации. Следует проявить стойкость и поддерживать настрой на то, что все будет так, как хотите.

Стрельцам может казаться, что вся жизнь пошла под откос. Однако нужно не злиться на себя, а иметь позитивный настрой, и все обязательно образуется, так как за черной полосой наступает белая.

Козерогам, которые последнее время забыли о спорте и налегают на сладкое, нужно вспомнить, какие вещи еще приносят им удовольствие и сосредоточиться на них. Вероятно, поднять уровень эндорфина получится не при помощи пирожного, а благодаря встрече со старым другом.

Водолеям астрологи советуют не бояться ввязываться в спор и отказывать людям. Нужно набраться смелости отстаивать свою позицию, тогда к вам начнут прислушиваться.

Рыбам следует бороться с тревогой. Для этого нужно начать жить сегодняшним днем, осознать собственные страхи и проститься с проблемами. День благоприятен для решительных действий, пишет Пятый канал.

До этого астрологи назвали четыре знака зодиакального круга, представители которых умеют читать чужие мысли.