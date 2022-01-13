Кудрин заявил, что уровень жизни в России увеличился на 20 процентов со времен СССР

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Уровень жизни в РФ вырос на 20 процентов по сравнению с показателями времен Советского Союза. Такое мнение выразил глава Счетной палаты и бывший министр финансов России Алексей Кудрин в четверг, 13 января

Он подчеркнул, что в период с 1990-го по 2000 годы в стране образовались базовые институты и были приняты основные законы, что вывело РФ к нормальным показателям рыночной экономики.

— В 2003-2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90 году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня, — отметил министр.

По словам Кудрина, сейчас в России действуют сотни тысяч частных компаний, цены определяет рынок, а дефицит отсутствует. При этом рубль укрепил свои позиции как конвертируемая валюта, что привело к одному из самых низких уровней государственного долга в мире.

— Россия, несомненно, стала нормальной рыночной экономикой. В 1989 году это бы казалось сказкой. Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения, — цитирует его слова ТАСС.

До этого Кудрин заявил, что Россия уже никогда не вернется к государственному плану и плановой экономике.