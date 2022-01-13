Кудрин: Россия никогда не вернется к плановой экономике

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия уже никогда не вернется к государственному плану и плановой экономике. Такое мнение в четверг, 13 января, выразил глава Счетной палаты, экс-глава Министерства финансов Алексей Кудрин.

— Безусловно, к плановой экономике уже никогда не вернемся. Можно спокойно поставить точку в этом споре: Госплана в России уже никогда не будет, — заявил политик.

По его словам, правительство может регулировать цены, однако только в исключительных случаях и в течение короткого времени.

Кудрин подытожил, что в том случае, если россияне не будут иметь возможности купить товары первой необходимости из-за роста цен, вопрос лучше решать с помощью адресной поддержки, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в скором времени цель проиндексировать пенсии в России до уровня не ниже инфляции будет реализована.