Путин предложил проиндексировать пенсии в России чуть выше инфляции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента.

— Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. На 8,6 процента с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет, — цитирует главу государства РИА Новости.

11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в скором времени цель проиндексировать пенсии в России до уровня не ниже инфляции будет реализована.

С 1 января 2022 года пенсии россиян стали выше. Индексация выплат неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9 процента. Об этом «ВМ» недавно напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Также она подчеркнула, что индексация пенсии означает рост стоимости 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рубля. Теперь фиксированная выплата составит 6401 рубль.

Кроме того, 1 апреля 2022 года в России произойдет перерасчет социальных пенсий. Их индексация составит 7,7 процента. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей.