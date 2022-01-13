В ТиНАО до 2025 года построят 185 километров дорог

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В ТиНАО до конца 2024 года запланировано построить 185 километров автомобильных дорог. Об этом в четверг, 13 января, заявил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— В ближайшие три года Москва профинансирует строительство в ТиНАО еще 185 километров автодорог. Таким образом к исходу 2024 года общая протяженность новых дорог здесь превысит 500 километров, — рассказал он.

На развитие дорожной сети в районе с 2012 года выделено свыше 200 миллиардов рублей, к текущему моменту протяженность дорожной сети в Новой Москве составляет 317 километров, также построены 59 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, большое внимание уделено и развитию социальной инфраструктуры ТиНАО. Он отметил, что за три года инвесторы намерены построить 69 объектов образования и семь объектов здравоохранения. Это позволяет комплексно освоить территорию, исходя из появляющегося жилья, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры столицы. По словам мэра, минувший год стал одним из самых успешных в развитии транспортной системы столицы. В 2021 году в Москве открыли восемь вокзалов и 12 новых станций метро, а также построили более 90 километров дорог.