Жители двух домов в районе Коньково начали переселение по программе реновации

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 98к6 Карта всех событий

Началось переселение жителей двух пятиэтажек на улице Введенского в столичном районе Коньково. Они получили новые квартиры по программе реновации жилья. Об этом в четверг, 13 января, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Жители старых домов на улице Введенского (д. 11, корп. 2 и корп. 3) получат смотровые ордера на квартиры в новостройке по адресу улица Профсоюзная, д. 98, корп. 6. В ближайшие дни для жителей отселяемых домов начнет работу Центр информирования по переселению, расположенный на первом этаже ранее переданного под заселение «стартового» дома по адресу улица Профсоюзная, д. 96, корп. 1, — рассказал он.

Всего в районе по программе реновации подлежит переселению 41 старая пятиэтажка. В них проживают около 12,5 тысячи жителей. Для переселения уже подобраны семь «стартовых» площадок.

До этого сообщалось, что в столице набирает обороты программа реновации жилья. За 2021 год в городе возвели еще один миллион квадратных метров современного и удобного жилья.