Учебники по финансовой грамотности и кибербезопасности вошли в список школьной литературы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Издания по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и родным языкам вошли в федеральный перечень школьной литературы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России в четверг, 13 января.

Уточняется, что решение о дополнении списка принял научно-методический совет при ведомстве.

— Состоялось заседание научно-методического совета по учебникам, по итогам которого для включения в федеральный перечень были одобрены 95 учебников. Подавляющее большинство составляют учебники по родным языкам, — отметили в пресс-службе Минпросвещения.

Из 95 изданий восемь учебников отобрали для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Изучение финансовой грамотности станет обязательным для учеников 1–9-х классов общеобразовательных учреждений с 1 сентября текущего года. Сперва дети будут изучать этот предмет в рамках освоения «Математики» и «Окружающего мира», а после — «Обществознания», «Математики» и «Географии».

Ранее стало известно, что средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджетное обучение в российских вузах снизился впервые за десять лет. Такие итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы за 2021 год приводит НИУ ВШЭ при поддержке Министерства науки и высшего образования России.