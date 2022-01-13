Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Учебники по финансовой грамотности и кибербезопасности вошли в список школьной литературы

Виктория Сикерина

Общество
Учебники по финансовой грамотности и кибербезопасности вошли в список школьной литературы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Издания по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и родным языкам вошли в федеральный перечень школьной литературы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России в четверг, 13 января.

Уточняется, что решение о дополнении списка принял научно-методический совет при ведомстве.

— Состоялось заседание научно-методического совета по учебникам, по итогам которого для включения в федеральный перечень были одобрены 95 учебников. Подавляющее большинство составляют учебники по родным языкам, — отметили в пресс-службе Минпросвещения.

Из 95 изданий восемь учебников отобрали для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Изучение финансовой грамотности станет обязательным для учеников 1–9-х классов общеобразовательных учреждений с 1 сентября текущего года. Сперва дети будут изучать этот предмет в рамках освоения «Математики» и «Окружающего мира», а после — «Обществознания», «Математики» и «Географии».

Ранее стало известно, что средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджетное обучение в российских вузах снизился впервые за десять лет. Такие итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы за 2021 год приводит НИУ ВШЭ при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Читайте также:
Образование Книги Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте