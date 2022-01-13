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Премьер-министр Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Премьер-министр Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Правительство РФ

В настоящий момент ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ кардинально отличается от обстановки в прошлом году. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 13 января, в ходе обращения к участникам Гайдаровского форума.

Он отметил, что при этом риски новых волн пандемии остаются.

— Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60 процентам — это несколько миллиардов человек, — заявил премьер.

Мишустин добавил, что вакцинация помогла сократить уровень давления на российскую экономику. Однако это произошло неравномерно.

— Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ, — цитирует его слова РИА Новости.

В этот же день Мишустин поручил российскому Министерству здравоохранения оценить готовность медицинских учреждений к созданию дополнительных коек для больных коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
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