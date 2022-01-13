Москва предоставила участки для строительства 12 объектов образования в 2021 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столица предоставила восемь участков земли для строительства двенадцати объектов образования в 2021 году. Об этом в четверг, 13 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2021 году город заключил договоры аренды на восемь земельных участков общей площадью почти 28 гектаров для строительства двенадцати образовательных учреждений: четырех школ, семи детских садов, а также комплекса для высшего учебного заведения. Объекты появятся в центре, на юге, севере, западе и северо-западе столицы, — рассказал он.

По его словам, большая часть этих объектов войдет в масштабные инвестиционные проекты, которые предоставляют городу рабочие места и развитую инфраструктуру. Земля в таких случаях предоставляется застройщикам в аренду на шесть лет без проведения торгов.

— Больше всего земли для образовательных проектов департамент городского имущества выделил на северо-западе столицы — три участка площадью 22 гектара. В частности, вблизи транспортно-пересадочного узла «Терехово» планируется возвести две школы и три детских сада. Еще один учебный корпус на 400 мест появится на улице Генерала Глаголева, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, в Москве построят общеобразовательный комплекс «Летово» на 880 мест с детским садом на 180 воспитанников. Он находится в районе Проспект Вернадского. Детский сад на 150 мест появится на Верхней Масловке, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве возведут восемь объектов образования и промышленный комплекс по программе создания мест приложения труда. В их строительство инвесторы вложат около 16 миллиардов рублей, получив взамен льготы на строительство многоквартирных домов в городской черте.