«Оттепель придет ненадолго»: москвичей предупредили о возвращении холодов после выходных

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Неустойчивая погода с аномально низким атмосферным давлением ожидается в Москве на старый Новый год. В ближайшие дни столицу посетит антициклон, который принесет оттепель. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, предыдущая ночь в Москве стала самой холодной за последние два года, но уже с утра 13 января характер погоды начал меняться:

— Ее будет определять уже теплый атмосферный фронт атлантического циклона. Температура воздуха в течение ближайших суток будет повышаться, и уже в ночь с 13 на 14 января столбики термометров покажут минус 5–7 градусов в Москве, а в области эти показатели достигнут минус 3–8. При этом будет наблюдаться аномально низкое давление, которое составит 720 миллиметров ртутного столба, что практически на 27 единиц ниже положенной нормы.

Днем 14 января, уточнила спикер, в городе ожидаются переменная облачность, сильный туман и снег, в течение суток температурные показатели повысятся днем до нуля — плюс двух градусов, ветер будет дуть западный, умеренный:

— В период с 13 по 15 января в Москве наступит оттепель, но она, к сожалению, будет радовать москвичей недолго. В пятницу еще будет рекордно низкое атмосферное давление, которое сохранится и в субботу, 15 января. В этот день нас ждут переменная облачность и небольшой снег; в ночное время суток температурные показатели снизятся до минус 3–6 градусов, а днем поднимутся до минус 2–4; ветер северо-западный, сильный. Его порывы могут достигать 15–17 метров в секунду.

В воскресенье, 16 января, продолжится поступление холодного воздуха вместе с северо-западным ветром. Температурные показатели начнут понижаться, и в столице они достигнут ночью минус 4–6 градусов, а днем — 7–9 градусов с отрицательным значением. По словам эксперта, даже такие минусовые значения в несколько раз превышают климатическую норму января.

Начиная со следующей недели, с 17 января, Москва вернется к температурному режиму, который соответствует январской погоде.

— В ночь с 16 на 17 января показатели снизятся до минус 10–12 градусов, но по ощущениям будет казаться холоднее.

Далее температурный фон продолжит снижаться, заключила эксперт.