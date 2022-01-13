В России уточнят источники оплаты выходных для вакцинировавшихся от COVID-19 сотрудников
Профсоюзы предложили уточнить источники финансирования для оплаты выходных дней тем сотрудникам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. С такой идеей они обратились к вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Об этом сообщили на сайте Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) в четверг, 13 января.
В профсоюзах отметили, что у нескольких организаций возникают вопросы по порядку оплаты привитым пропущенных рабочих дней, однако аспекты такого финансирования не регулируются рекомендациями.
— В связи с этим необходимо разработать и принять финансово-распорядительные документы, устанавливающие источники (статьи) оплаты дополнительных дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также иных расходов, связанных с выполнением рекомендаций РТК, — передает РИА Новости документ.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в настоящий момент ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ кардинально отличается от обстановки в прошлом году. По его словам, при этом риски новых волн пандемии остаются.