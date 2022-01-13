Рафик Загрутдинов: Началось проектирование и строительство перехода над МЦД-1 в районе улицы Бутырский Вал

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Бутырский Вал, 48 Карта всех событий

Началось проектирование и строительство надземного пешеходного перехода через первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) в районе дома № 48 на Бутырском Валу. Об этом в четверг, 13 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В конце 2021 года мы определили подрядную организацию и приступаем к проектированию и строительству надземного пешеходного перехода над МЦД-1 в районе дома 48 на улице Бутырский Вал. Пешеходный переход обеспечит безопасный и комфортный проход через улицу Бутырский Вал и железнодорожные пути Алексеевской соединительной линии Московской железной дороги, далее выход к 1-й и 5-й улицам Ямского Поля и к улице Правды, — рассказал он.

Победителем открытого конкурса на строительство стала организация ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО». Она выступит застройщиком объекта «Пешеходный переход через МЦД-1 и ул. Бутырский Вал в районе д. 48». Его должны построить за два года. Отмечается, что его длина составит 40 метров, ширина — не менее трех метров, высота — не менее 2,3 метра. Он также будет оборудован лестницами с накладными колясочными спусками и лифтами.

— Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам, — резюмировал Загрутдинов.

До этого сообщалось, что подземный пешеходный переход в столичном районе Донской оборудуют современными системами безопасности и мониторинга. В состав систем безопасности перехода войдут системы сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля управления доступом, технологической безопасности, передачи данных и электропитания.