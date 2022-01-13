Более 30 школ планируют открыть в Подмосковье в 2022 году

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Более тридцати новых школ появятся в этом году в Московской области. Об этом рассказала зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

По ее словам, в регионе имеется серьезный запрос на новые школы и сады. Ежегодный прирост составляет сорок тысяч школьников и двадцать тысяч малышей в детских садах.

— В планах на этот год - открыть тридцать три новые современные школы, — отметила Ирина Каклюгина.

Она также отметила, что 12 января открылась новая школа на 1,1 тысячи мест в подольском микрорайоне Кузнечики. Благодаря новому учебному заведению удалось ликвидировать вторую смену в ближайших школах. Ирина Каклюгина добавила, что школа оснащена всем необходимым для обучения, здесь оборудованы просторные классы, ребята и учителя довольны новым зданием, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов контролировать ход ремонтных работ в образовательных учреждениях. В 2022 году ремонтные работы планируют осуществить в семидесяти школах региона.