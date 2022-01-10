Губернатор Подмосковья поручил контролировать ремонтные работы в школах

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Руководители муниципалитетов должны держать под контролем ход ремонтных работ в образовательных учреждениях и быть в контакте с их директорами. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Я прошу вас контролировать все школы. Всегда есть вещи, которые можно доработать, — отметил глава региона в ходе совещания с руководством области, которое прошло 10 января.

В 2022 году в регионе продолжат ремонтировать здания школ. Так, по президентской программе работы планируется провести в семидесяти учреждениях. 10 января состоялось открытие отремонтированной школы в Лосино-Петровском, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что финансирование сферы образования в Московской области в 2022 году составит порядка 152 миллиардов рублей. Власти региона отметили, что важной задачей остается строительство новых школ и детских садов, их капитальный ремонт.

Также денежные средства направят на организацию бесплатного горячего питания младшеклассников, приобретение школьных автобусов, единовременные выплаты учителям, переехавшим на работу в сельскую местность.