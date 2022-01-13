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Канадский суд запретил противнику вакцинации от COVID-19 встречаться с сыном

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Канадский суд запретил противнику вакцинации от COVID-19 встречаться с сыном
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Верховный суд канадского города Квебек запретил мужчине, который является противником вакцинации от коронавирусной инфекции, видеться с 12-летним сыном. Такое решение в отношении антипрививочников вынесли впервые.

Запрет на встречу с ребенком пока действует до начала февраля.

В ходе судебного заседания судья Жан-Себастьен Вайянкур подчеркнул, что общение с ребенком — этот приоритетная задача для родителя, однако в нынешних условиях здоровье мальчика и соблюдение требований по коронавирусу главенствуют.

Уточняется, что 12-летний ребенок уже привился двумя дозами лекарственного препарата от заболевания. Однако этой меры может оказаться недостаточно в период массового распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». Отец мальчика объяснил, что выполняет все санитарные требования по инфекции и почти не выходит из дома, однако, выступает против вакцинации.

Родители 12-летнего ребенка не живут вместе. При этом отец обладает правом навещать сына и проводить с ним время. Однако количество дней в месяц ограничено. Судебное разбирательство началось по инициативе папы. Тогда он попросил суд выделить еще несколько дней для встреч с мальчиком. Его мать потребовала от суда не допускать этого, так как бывший супруг является сторонником теории заговора и противником прививок от COVID-19. Решающим для судьи фактом стало то, что у матери мальчика есть еще двое детей от другого мужчины, которые не имеют возможности вакцинироваться из-за возрастных ограничений.

Пересмотр дела назначен на февраль 2022 года, передает Интерфакс.

13 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что за последние сутки в мире было выявлено почти 3,4 миллиона новых случаев заражений коронавирусной инфекцией.

Канадский суд запретил противнику вакцинации от COVID-19 встречаться с сыном
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