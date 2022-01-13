ВОЗ: Обновлен рекорд по количеству заразившихся COVID-19 за сутки

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что за последние сутки в мире было выявлено почти 3,4 миллиона новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Число инфицированных является рекордным суточным показателем за все время пандемии.

— Вечером 12 января поступили сведения о 312 173 462 зараженных COVID-19 и 5 501 000 умерших с начала эпидемии. При этом число новых случаев заражения составило 3 395 785, летальных исходов — 7 735, — передает ВОЗ.

Прошлый антирекорд был зафиксирован 6 января. Тогда за сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 618 130, пишет ТАСС.

За последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией — 15,1 миллиона. Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января составляет 15 154 166. За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин. По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса.

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Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в ближайшие шесть–восемь недель штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» будут инфицированы более половины населения Европы.