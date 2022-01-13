Центр госуслуг в Южном Медведкове капитально отремонтируют

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Полярная улица, 2 Карта всех событий

В столичном центре госуслуг в районе Южное Медведково проведут капитальный ремонт. Он расположен в доме №2 на Полярной улице. Москвичей принимает МФЦ в Северном Медведкове (Полярная улица, дом 31, строение 1). Работы планируют закончить до конца текущего года.

Специалисты обновят винтажное остекление, кровлю и инженерные системы.

— Сейчас в помещении демонтируют старую облицовку стен, полов и потолков, а также инженерные и электрические системы. После этого приступят к заливке стяжки полов, возведению новых перегородок и монтажу инженерных систем. Затем выполнят финишные отделочные работы, — рассказал начальник управления департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин.

Будут заменены системы электро- и водоснабжения, отопления и вентиляции. Обновят систему безопасности, в том числе пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. Подготовят помещение для удобного перемещения маломобильных посетителей, изменят схему эвакуации. Также обустроят зону ожидания, окна приема населения, кабинеты миграционной службы, комнату матери и ребенка, игровой уголок, кабинеты руководителя и сотрудников, зону приема пищи и отдыха для персонала, а также оборудуют помещение для архива, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с понедельника, 10 января, в Москве возобновляются работы в рамках региональной программы капитального ремонта. В зимний период специалисты выполняют работы, которые не зависят от температуры воздуха на улице и не влияют на работу инженерных систем во время отопительного сезона. К таковым относится ремонт систем электрического и газоснабжения, противопожарной автоматики, канализации, подвалов, подъездов и мусоропроводов.