Сергей Собянин поздравил с днем рождения директора Театра на Таганке Ирину Апексимову

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актриса Ирина Апексимова, которая является директором Театра на Таганке, 13 января 2022 года отмечает свой 56-й день рождения. Поздравительную телеграмму по этому случаю направил артистке мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города назвал Апексимову талантливой актрисой и организатором и отметил ее большой вклад в развитие отечественного искусства.

— Спектакли и фильмы с вашим блистательным участием завоевали широкую популярность. Под вашим руководством объединенный Театр на Таганке сохраняет и приумножает свои лучшие традиции, радуя публику новыми интересными премьерами, — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Ирина Апексимова появилась на свет в 1966 году Волгограде. Окончила курс Олега Табакова в школе-студии МХАТ. Играла во МХАТе имени Чехова. В марте 2015 года заняла пост директора Театра на Таганке, а в 2020 году — театра «Содружество актеров Таганки». После объединения театров в 2021 году осталась в должности директора.

Не ее счету около 60 ролей в кино. Зрители помнят ее по картинам «Диссидент», «Башня», «Вопреки здравому смыслу», «Телохранительница», «Эффект домино» и других.

В 2021 году она удостоилась звания заслуженной артистки России.

Несколько лет назад стало известно, что Апексимова является четырехюродной сестрой певицы Ларисы Долиной.