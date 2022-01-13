Рождественский хоровой собор состоится в Главном храме Вооруженных сил РФ 15 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московской области 15 января состоится Рождественский хоровой собор. Он пройдет в Главном храме Вооруженных сил РФ. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

— В Главном храме Вооруженных сил РФ, который находится в парке «Патриот», 15 января в 15:00 впервые пройдет Рождественский хоровой собор. В нем примут участие 250 человек из военных и православных коллективов, — говорится на сайте ведомства.

Вход свободный. Каждый коллектив представит собственную программу, включающую произведения духовной музыки и рождественские колядки.

Накануне сообщалось, что в ночь на 19 января в Московской области состоятся массовые крещенские купания. Комитет по туризму региона составил список наиболее популярных купелей области.

Всего в регионе будет создано более 200 мест для крещенских купаний, они будут оборудованы безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания. В список популярных мест для купания в проруби вошли: купель на территории около Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе, источник преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ, купель в селе Радонеж, озеро Сенеж в Солнечногорске, купель в святом источнике Белый колодец в Зарайске.