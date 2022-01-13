Психолог Суздальцева оценила тест на полноценность жизни

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Ощущение счастья и удовлетворенности своей жизнью исключительно субъективны. Такое заявление сделала психолог Людмила Суздальцева.

По ее словам, не стоит ориентироваться на критерии специалистов, чтобы оценить полноценность собственной жизни.

— У каждого свои параметры, свои большие достижения. Может быть, к примеру, если я в своей жизни встретила 300 прекрасных рассветов, видела, как распускается цветок лотоса, помогла многим людям жить счастливо, тогда моя жизнь удалась. Ощущение счастья и удовлетворенности своей жизнью исключительно субъективны, — пояснила она в комментарии ФАН.

При этом специалист отметила, что пройти подобный тест можно для расширения поля своего сознания. Но не стоит забывать об умеренности и реалистичности.

Ранее исследователи из университета в Цюрихе составили шкалу, призванную оценить, насколько полноценную жизнь прожил человек. Данный тест представляет собой матрицу, в которой три источника самореализации (я, жизнь, влияние/наследство) пересекаются с тремя критериями самореализации (целостность, уместность, ценность).