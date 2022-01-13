Фитнес-тренер назвал самые эффективные тренировки для похудения

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Главным инструментом для борьбы с избыточной массой тела являются кардиотренировки. Во время таких нагрузок организм использует подкожную жировую клетчатку в качестве главного источника энергии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал фитнес-эксперт Эдуард Каневский. Также он заявил, как виды нагрузки помогают скорректировать фигуру.

По словам специалиста, для похудения идеально подойдут такие виды нагрузки, как бег, норвежская ходьба, езда на велосипеде, лыжный спорт и плавание. При этом механизм сжигания жира во время кардиотренировок запускается, только если занятие выстроено грамотно, подчеркнул специалист. Нужно внимательно следить за пульсом и тренироваться как минимум в течение 45 минут, подчеркнул тренер.

— Механизм жиросжигания запускается во время продолжительной кардиосессии. Для этого нужно заниматься в соответствии с показателями пульса. Они должны быть в зоне сжигания жира. Чтобы следить за этим, важно использовать специальный кардиомонитор. Тренировка должна длиться минимум 45 минут, — уточнил Каневский.

Какой бы вид спорта для похудения вы ни выбрали, лучше всего следовать принципу равномерного и непрерывного воздействия, добавил он.

Ранее в беседе с «ВМ» диетолог Елена Соломатина рассказал, что при подозрении на дефицит витаминов не стоит самостоятельно пытаться компенсировать их недостаток: в этом случае не будет устранена причина. Лучше доверить решение проблемы специалисту.