«Сейчас я другой»: Петр Красилов набрал вес и изменился до неузнаваемости

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Актер сериала «Не родись красивой» Петр Красилов предстал перед зрителями в новом образе. Звезда заметно прибавил в весе, но не считает это недостатком.

Красилов во время интервью с Татьяной Устиновой на ТВЦ признался, что из-за лишнего веса режиссеры не хотят утверждать его на роли в фильмах, однако в театре он пользуется спросом.

— То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать. Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это как для актера интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой», — объяснил актер.

Поклонники были удивлены изменениями во внешности артиста и разделились на два лагеря. Некоторые посчитали, что лишний вес никак не влияет на талант: «Спасибо за энергетику, за доброту и красоту талантливых людей»; «Форма и габариты на талант не влияют»; «Прекрасный, талантливый».

Остальные посчитали, что Красилов потерял свой шарм, набрав в весе: «Очень жаль. Набрал вес, стал выглядеть старше»; «Лучше, конечно, знать предел и держать себя в более-менее относительной форме».

Летом прошлого года Петр Красилов развелся с Ириной Шебеко. Пара не выдержала отношений на расстоянии.