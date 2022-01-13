Ученые перечислили семь побочных эффектов употребления вина

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Исследователи назвали семь неприятных побочных эффектов употребления вина, о которых многие даже не подозревают.

Одна из самых серьезных проблем — нарушения работы сердца. Регулярное употребление вина может привести к мерцательной аритмии. Всего один бокал алкоголя в день может повысить риск развития мерцательной аритмии на 16 процентов.

Вторая частая проблема — цирроз печени. Если выпивать одну-две порции алкоголя ежедневно, то шансы заработать эту болезнь вырастают более чем на 11 процентов. Также повышаются риски развития рака груди и рака пищевода, особенно если у человека имеется наследственная предрасположенность.

Также любители вина могут страдать нарушениями сна. Алкоголь сокращает длительность фазы быстрого сна и в результате может привести к бессоннице.

О вреде алкоголя стоит задуматься и тем, кто следит за здоровьем кожи. Ученые доказали связь между алкоголем и увеличением видимых капилляров на коже лица.

Для женщин существует и еще одна опасность: симптомы ПМС могут усугубиться, передает «Царьград».

Ранее эксперт рассказал, насколько подорожает алкоголь в 2022 году.