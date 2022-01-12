Эксперт рассказал, насколько подорожает алкоголь в 2022 году

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В 2022 году в России подорожает алкоголь, это коснется крепких и слабоалкогольных напитков, а также вин. Об этом сообщил эксперт Московского отделения «Опоры России» Алексей Небольсин.

Он пояснил, что алкоголь обычно делят на три категории: крепкие напитки, слабоалкогольные и вина.

Что касается крепких напитков, то рост цен в этом сегменте связан с рядом факторов.

— В первую очередь вырос акциз. Также возросли цены на комплектующие, причем для всего рынка алкоголя, а не только для крепких напитков, — отметил Небольсин в комментарии РИАМО.

Он добавил, что тенденция, связанная с увеличением стоимости комплектующих (бутылок, этикеток и т.д.), наблюдается сейчас во всем мире. Это может привести к тому, что цены на крепкие спиртные напитки могут вырасти на 5 процентов.

Российское вино может подорожать примерно на 15 процентов. Также продолжится рост цен на импортное вино. Кроме того, стоимость импортных напитков будет сильно зависеть от курса доллара и евро.

Эксперт добавил, что слабоалкогольные напитки также могут вырасти в цене. Особенно сильно на рост может повлиять возможное введение маркировки.

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