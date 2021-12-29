Диетолог назвал продукты, замедляющие действие алкоголя

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Врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко рассказал о том, какие продукты нужно есть, чтобы замедлить действие алкоголя.

По его словам, предпочтение нужно отдать жирной пище.

— Жирная пища замедляет усвоение алкоголя, но многие едят очень жирную еду, которая потом вызывает проблемы с желудком. Нужно выбрать авокадо, красную рыбу, селедку, — посоветовал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Второй отличный продукт — это квашеная капуста, которая замедлит влияние «огненной воды».

— Если в капусте есть клюква, то блюдо будет еще полезнее, особенно для печени. И если перед началом застолья хорошо поесть холодной квашеной капусты, то человек съест меньше калорийных продуктов. Плюс это профилактика похмелья, — сказал врач.

Холодец будет отличным блюдом, которое поможет снизить влияние алкоголя на организм. К удивлению многих, в нем не так много калорий. Холодец даст сытость, он «желирует» содержимое желудка, делая подъем «уровня праздника» в крови медленнее.

Помимо еды внимание стоит уделить и питью:

— На каждую рюмку алкоголя нужно выпивать стакан воды. Лучше запивать водой с лимоном. Ее не нужно пить через силу, а лучше растягивать в течение вечера.

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