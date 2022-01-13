Число молодых сотрудников в России снизилось на 460 тысяч человек за год

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Количество сотрудников в возрасте от 20 до 29 лет снизилось в России на 460 тысяч человек в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованные в четверг, 13 января.

Исследователи отметили, что сокращение штата произошло и среди граждан в возрасте от 70 лет.

При этом авторы анализа зафиксировали рост общего числа работников в стране на 1,84 миллиона человек или до 72,3 миллиона за указанные месяцы.

Уточняется, что в сентябре прошлого года наблюдалось на шесть миллионов меньше сотрудников до 30 лет, чем в августе 2010-го. За два минувших года их число снизилось на 1,4 миллиона работников.

Эксперты подчеркнули, что статистика продолжит ухудшаться. У такого процесса есть несколько причин, среди которых влияние пандемии коронавируса, снижение уровня занятости в сфере услуг и малом бизнесе, а также отсутствие высокой заработной платы для неопытных специалистов, передает издание Lenta.ru со ссылкой на исследование.

Наибольший рост зарплат за 2021 год в России зафиксирован в сфере финансов и страхования. В тройку лидеров попали также сфера IT и строительство.