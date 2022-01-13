В Госдуме поддержали предложение вернуть контроль за оружием в МВД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Совместный контроль за оружием при межведомственном взаимодействии МВД и Росгвардии может помочь тщательнее следить за его оборотом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Евгений Марченко, комментируя соответствующее предложение главы СК Александра Бастрыкина.

Марченко отметил, что у МВД больше структурных подразделений, чем у Росгвардии.

— У нас есть территориальные отделы полиции. Их большое количество и они охватывают всю Россию. Кроме того, сотрудников в МВД также больше, чем в Росгвардии. Есть участковые, им проще это будет контролировать, так что в этом определенный смысл имеется — по крайней мере, такую идею можно рассматривать, — рассказал депутат.

По словам Марченко, необходимо организовать постоянные проверки участковыми условий хранения оружия, чтобы к нему не могли получить доступ посторонние лица. Чтобы избежать перегрузки системы, можно увеличить финансирование ведомства и нанять дополнительных сотрудников, отметил депутат.

Часть функций по контролю за оборотом оружия и патронов необходимо снова вернуть МВД. Такая необходимость возникла после большого количества трагедий в учебных заведениях, заявил в четверг, 13 января, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов, — сообщил он.