Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуме поддержали предложение вернуть контроль за оружием в МВД

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В Госдуме поддержали предложение вернуть контроль за оружием в МВД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Совместный контроль за оружием при межведомственном взаимодействии МВД и Росгвардии может помочь тщательнее следить за его оборотом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Евгений Марченко, комментируя соответствующее предложение главы СК Александра Бастрыкина.

Марченко отметил, что у МВД больше структурных подразделений, чем у Росгвардии.

— У нас есть территориальные отделы полиции. Их большое количество и они охватывают всю Россию. Кроме того, сотрудников в МВД также больше, чем в Росгвардии. Есть участковые, им проще это будет контролировать, так что в этом определенный смысл имеется — по крайней мере, такую идею можно рассматривать, — рассказал депутат.

По словам Марченко, необходимо организовать постоянные проверки участковыми условий хранения оружия, чтобы к нему не могли получить доступ посторонние лица. Чтобы избежать перегрузки системы, можно увеличить финансирование ведомства и нанять дополнительных сотрудников, отметил депутат.

Часть функций по контролю за оборотом оружия и патронов необходимо снова вернуть МВД. Такая необходимость возникла после большого количества трагедий в учебных заведениях, заявил в четверг, 13 января, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов, — сообщил он.

Читайте также:
Госдума Оружие эксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте