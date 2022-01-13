Бастрыкин предложил ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов

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Контроль за оборотом оружия и патронов необходимо вернуть МВД из Росгвардии. Необходимость в этом появилась после ряда происшествий в учебных заведениях. Об этом в четверг, 13 января, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов, — сообщил Бастрыкин.

Инициативы Следственного комитета на сегодняшний день находятся на этапе межведомственного обсуждения, передает РИА Новости слова председателя СК РФ.

11 мая в Казани произошло массовое убийство в школе: бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. Погибли семеро детей и два учителя.

20 сентября в Пермском государственном университете студент открыл огонь. Было убито шесть человек.

23 ноября в ФСБ сообщили о задержании в Казани несовершеннолетнего, который планировал напасть с винтовкой на местную школу. Дома у юноши нашли пневматическую винтовку и средства связи, с помощью которых он пытался выяснить, как переделать свое оружие в боевое.