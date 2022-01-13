Академик РАН призвал россиян отказаться от тканевых масок

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Медицинские маски и респираторы имеют от 70 до 95 процентов защиты от «омикрон»-штамма, а вот тканевые маски абсолютно не способны предотвратить заражение. Об этом сообщил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Он отметил, что носить маску необходимо в транспорте, при посещении многолюдных закрытых помещений. Но не стоит выбирать тканевые маски с различными рисунками.

— Есть люди, которые заменяют медицинские маски обычными тканевыми. Так вот у таких масок защитный эффект минимальный. У них, скорее, эффект маскировочный, а не защитный, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

Медицинские маски радикально уменьшают дозу поступления вируса в организм — примерно на 70 процентов. Еще лучше справляются с этой задачей профессиональные медицинские респираторы. Их уровень защиты составляет 85–95 процентов.

Ранее вирусолог рассказал, какие меры профилактики могут уберечь детей от коронавируса. По словам Алексея Аграновского, взрослые, которые работают в образовательных учреждениях, должны пройти вакцинацию. Прививку стоит сделать и всем взрослым родственникам.