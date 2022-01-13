Стали известны победители конкурса Future iHealth 2021

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Подведены итоги конкурса Future iHealth 2021, созданного при поддержке фонда «Московский инновационный кластер», Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, комплекса социального развития и международной биофармацевтической компании «АстраЗенека». Он проводился в рамках трехстороннего меморандума, подписанного в октябре 2021 года.

— Цель Future iHealth 2021 — поиск и поддержка инновационных решений в области диагностики и терапии респираторных, аутоиммунных и онкологических заболеваний, — сообщили «ВМ» в пресс-службе Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

На участие в конкурсе подали 227 заявок. Из них 22 проекта были одобрены жюри. Их создатели представляли свои идеи 21 декабря 2021 года в ходе специального демо-дня. Среди таких проектов были высокотехнологичный газоанализатор, с помощью которого можно проводить анализ газового состава выдыхаемого воздуха и быстрое тестирование на различные заболевания, и смарт-стетоскоп, который с помощью искусственного интеллекта может сигнализировать о наличии респираторных заболеваний, таких как бронхиальная астма, пневмония, бронхит и инфекции дыхательных путей.

Среди изобретений в области онкологии выделился комплекс для обнаружения рака молочной железы с использованием компьютерного моделирования. Жюри выделило среди образовательных проектов интерактивную платформу для обучения врачей, основанную на реальных историях пациентов. Также положительных отзывов удостоилось диагностическое оборудование. Например, программно-аппаратный комплекс для цифровой патологии и диагностики.

— Мы рады завершить серию технологических конкурсов этого года таким значимым отраслевым треком, как Future iHealth. Решения в здравоохранении – одни из самых востребованных на рынке инноваций и всегда будут в фокусе реального сектора экономики. Количество проектов, привлекших внимание партнеров конкурса, в очередной раз это доказывает. Из 22 стартапов компании продолжат дальнейшее общение с 11 проектами. Уверен, данная коммуникация окажется плодотворной для всех, и в первую очередь для жителей города, — рассказал руководитель Фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов.

По словам руководителя Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслава Шуленина, конкурс прошел успешно. Там были представлены инновационные и актуальные решения, которые можно использовать в практической плоскости.

Некоторые победители смогут реализовать свои проекты в московских учреждениях. Их планируется запустить в начале 2022 года. Также победители будут сотрудничать с компанией «АстраЗенека».

— На следующий год мы запланировали пилотные проекты с некоторыми из финалистов конкурса Future iHealth, — отметила директор по развитию бизнеса «АстраЗенека», Россия и Евразия, Татьяна Кубасова.

До этого сообщалось, что в 2021 году более 25 столичных проектов получили престижные награды в сфере цифрового развития. Всего в прошлом году Москва была номинирована на 35 международных и 12 российских премий. Так, в минувшем году столица вошла в топ-7 умных городов мира по версии Intelligent Community Awards. Основные критерии при определении умных городов — цифровая грамотность населения, участие жителей в городском управлении, подготовка IT-специалистов и внедрение инноваций.