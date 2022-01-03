Более 25 московских проектов получили награды в IT-сфере в 2021 году

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В 2021 году более 25 столичных проектов получили престижные награды в сфере цифрового развития. Всего в прошлом году Москва была номинирована на 35 международных и 12 российских премий.

Так, в минувшем году столица вошла в топ-7 умных городов мира по версии Intelligent Community Awards. Основные критерии при определении умных городов — цифровая грамотность населения, участие жителей в городском управлении, подготовка IT-специалистов и внедрение инноваций.

Наградами были отмечены и сервисы Москвы. Среди лауреатов международных премий платформа Московского инновационного кластера, благотворительный сервис портала mos.ru, семейно-экологический проект «Наше дерево», порталы «Душевная Москва» и «Мосэкомониторинг», а также мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» и другие проекты.

Среди российских городов Москва занимает лидирующую позицию в цифровой сфере. Премия «Золотой сайт», которая определяет лучшие интернет-проекты, включила в свой список сразу шесть столичных проектов. Среди них портал mos.ru, сайт Московского инновационного кластера, Инвестиционный портал Москвы, портал поставщиков, портал «Узнай Москву» и мобильное приложение «Моя Москва».

Кроме того, в декабре прошлого года «Премию Рунета» получили еще шесть московских проектов. Подробнее о каждом из них, а также о всех наградах Москвы в 2021 году можно узнать на официальном сайте мэра.

До этого сообщалось, что пять новых организаций появились в благотворительном сервисе на портале mos.ru. Они оказывают поддержку детям с редкими заболеваниями кожи, помогают родителям детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и спасают взрослых с лейкозом.