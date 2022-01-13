Соревнования лыжников пройдут в музее‑усадьбе «Архангельское» 15 января

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Первые в нынешнем сезоне соревнования лыжников пройдут в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске 15 января,

— Объявляем о первых лыжных соревнованиях зимнего сезона 2021-2022, которые состоятся в субботу, 15 января 2022 года, на исторической трассе живописной части Быковой рощи, высаженной в период владения Голицына Николая Алексеевича, — сообщили сотрудники учреждения.

В зависимости от возраста участники смогут пройти дистанцию протяженностью от одного до четырех километров.

К участию в соревнованиях допускаются граждане, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом, перед этим необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ознакомиться с условиями участия в лыжной гонке можно на официальном сайте музея-усадьбы, передает РИАМО.

До этого врачи рассказали, при каких заболеваниях нельзя кататься на лыжах. Не стоит вставать на лыжи при наличии ОРВИ, обострения бронхиальной астмы. Физические нагрузки противопоказаны тем, кто перенес инфаркт или инсульт, имеет ишемическую болезнь сердца.