Врачи объяснили, при каких заболеваниях нельзя кататься на лыжах

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Плохое самочувствие — это повод отказаться от катания на лыжах. Такое мнение выразила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Нежелательно кататься на лыжах в период ОРВИ, когда нос не дышит, наблюдается плохое самочувствие, кашель. Есть такие формы бронхиальной астмы (холодовая астма), во время которой, если на холоде человек активно начинает глубоко дышать ртом и холодный воздух попадает в дыхательные пути, может возникнуть приступ астмы. Все остальные противопоказания — только тяжелые заболевания, когда это не под силу и врач против этого, — отметила специалист.

Также Чернышова обратила внимание, что горные лыжи требуют особенной подготовки, так как достаточно травмоопасны.

При этом хирург и кардиолог Владимир Хорошев заявил, что при некоторых заболеваниях действительно лучше воздержаться от катания на лыжах.

— Ишемическая болезнь сердца (ИБС, она же ХИБС) является противопоказанием для езды на лыжах, особенно на дальние дистанции. Тут ни в коем случае нельзя перегружать себя физически, — заявил медик.

По его словам, после инфаркта миокарда или инсульта также важно сильно не перетруждаться. Также с осторожностью нужно отнестись к физнагрузкам людям, страдающим транзиторными ишемическими атаками.

До этого Владимир Хорошев рассказал «ВМ», что развитию тромбоза способствует целый ряд факторов, среди которых травмы, различные хронические и острые заболевания, ожоги и холодовые травмы.