Один из лучших способов зимней тренировки: что важно знать о лыжных прогулках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Во время прогулок на лыжах важно грамотно рассчитывать нагрузку и правильно одеваться. Кроме того, при наличии некоторых заболеваний лучше отказаться от лыж. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, лыжные прогулки — один из лучших видов физической активности в зимнее время.

— Это проходит на свежем воздухе, плюс идет нагрузка на все крупные мышцы: работают руки, ноги, спина и пресс, что очень полезно для здоровья позвоночника и суставов, а также для общего тонуса. Если говорить о прогулке на беговых лыжах по достаточно ровной местности, то это хорошая аэробная нагрузка, когда можно довольно долго без остановок двигаться, что полезно для сердечно-сосудистой системы, — отметила она.

Важный плюс лыжных прогулок — возможность легко дозировать нагрузку, отметила специалист. Когда человек устал, он может немного замедлиться, когда хочет больше нагрузки — чуть-чуть ускориться, подчеркнула собеседница «ВМ».

Врач обратила внимание, что во время лыжных прогулок важно правильно одеваться.

— Это должен быть или специальный лыжный костюм, или какая-то другая спортивная одежда, с одной стороны, достаточно легкая, чтобы не перегреваться и не потеть, с другой — достаточно защищающая от холода. Это может быть несколько слоев одежды: легкая куртка или ветровка, под ней — шерстяной свитер либо специальный лыжный костюм. Руки обязательно должны быть в перчатках, без головного убора кататься тоже нежелательно. Лыжные ботинки не должны быть тесными, потому что в тесных ботинках очень легко замерзнуть, — рекомендовала Чернышова.

При наличии возможности после прогулки лучше сразу переодеться в обычную одежду, отметила врач. В противном случае одеваться нужно таким образом, чтобы не замерзнуть после прогулки.

Готовиться к лыжной прогулке нужно правильно, рекомендовала собеседница «ВМ».

— Что касается самой нагрузки, то обязательно сначала нужно сделать разминку, сделать несколько упражнений, подготовить мышцы и связки к работе. Если совсем не было опыта предыдущих прогулок и общий уровень физической подготовки невысокий, то не нужно строить длинный маршрут, — посоветовала она.

Плохое самочувствие — повод отказаться от поездки на лыжах, отметила врач.

— Нежелательно кататься на лыжах в период ОРВИ, когда нос не дышит, наблюдается плохое самочувствие, кашель. Есть такие формы бронхиальной астмы (холодовая астма), во время которой, если на холоде человек активно начинает глубоко дышать ртом и холодный воздух попадает в дыхательные пути, может возникнуть приступ астмы. Все остальные противопоказания — только тяжелые заболевания, когда это не под силу и врач против этого, — отметила специалист.

По словам сосудистого хирурга и кардиолога Владимира Хорошева, при некоторых заболеваниях действительно лучше воздержаться от катания на лыжах.

— Ишемическая болезнь сердца (ИБС, она же ХИБС) является противопоказанием для езды на лыжах, особенно на дальние дистанции. Тут ни в коем случае нельзя перегружать себя физически, — отметил эксперт.

Как подчеркнул собеседник «ВМ», после инфаркта миокарда или инсульта также важно сильно не перетруждаться. Также с осторожностью нужно отнестись к физнагрузкам людям, страдающим транзиторными ишемическими атаками.

Чернышова обратила внимание, что горные лыжи требуют особенной подготовки, так как достаточно травмоопасны.

— Там скорость выше, резкие повороты и крутые склоны. Прежде чем начинать кататься, человек должен к горнолыжному сезону готовиться заранее: с лета ходить в тренажерный зал или пробежки устраивать, чтобы быть уверенным в своих связках, — рассказала врач.

Если человек не умеет падать и группироваться, у него не разогреты связки, то он может серьезно травмировать сустав, предупредила врач. Травматологи-ортопеды всегда ждут прироста пациентов с началом горнолыжного сезона, заключила собеседница «ВМ».