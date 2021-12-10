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Терапевт дала советы, как избежать обморожения

Игорь Синельников

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Общество
Терапевт дала советы, как избежать обморожения
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвичам в холодную погоду желательно отдать предпочтение нескольким слоям одежды. Также необходимо правильно выбирать обувь: она не должна быть слишком тесной. Эти и другие советы в беседе с «Вечерней Москвой» дала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт отметила, что хорошо сохраняют тепло натуральные шерстяные вещи. Некоторые виды шерсти лучше других защищают от холода, уточнила она.

— Даже среди всей шерсти есть чемпионы по удержанию тепла: шерсть яка, верблюда и альпаки. Еще у нас есть оренбургские козы, из которых делают оренбургские платки, а в Исландии есть овцы, из которых делают пряжу лопи, даже есть такое слово «лопапейса». Это очень теплая пряжа, — рассказала собеседница «ВМ».

По словам врача, вся шерстяная пряжа колючая, но на сильном морозе она не колется — только согревает. Свитер из пряжи можно дополнить шапкой и варежками из аналогичного материала.

Еще одно правило, которого стоит придерживаться в мороз, — надевать несколько слоев одежды, рекомендовала собеседница «ВМ».

— Лучше не просто надеть одну теплую вещь, а несколько, может быть, даже менее теплых, но создающих между собой прослойки воздуха, что очень важно для теплоизоляции. Не нужно пренебрегать термобельем: сейчас оно красивое, удобное, комфортное и легкое. Это футболки с длинным рукавом и кальсоны, их поддевать тоже желательно, — посоветовала Чернышова.

В мороз вредно надевать джинсы на голые ноги, особенно если в них слишком тесно, предупредила эксперт.

Термобелье в некоторых случаях можно поддевать даже в небольшие морозы: температура не всегда бывает определяющим фактором, подчеркнула Чернышова.

— Сухой морозный воздух без ветра в ясную солнечную погоду переносится достаточно хорошо даже в минус тридцать градусов, а вот влажный ветер в минус десять может привести даже к большим обморожениям. Поэтому надевать термобелье можно буквально от минус пяти градусов, — отметила специалист.

Специалист обратила внимание, что самая теплая обувь — валенки и унты. Такая обувь не сравнится ни с какими сапогами на меху, однако будет не очень комфортна в городе и особенно — при управлении автомобилем.

Компромиссным вариантом может быть и менее утепленная обувь. Главное, чтобы она не слишком плотно прилегала к ноге, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Для города желательна обувь из натуральной кожи на натуральном меху. Можно надеть зимние кроссовки: в летних при минусовых температурах уже не стоит выходить на улицу. Нужно учитывать, что обувь не должна быть тесной, иначе высок риск получить обморожение. Должна быть прослойка воздуха между обувью и ногой, — заметила Чернышова.

По словам врача, в морозы можно надевать шерстяные носки. В том числе, такие носки можно использовать вместе с обычными: например, в случае если нужно добраться до работы и по пути какое-то время стоять на остановке или станции электрички. После прихода на работу шерстяные носки можно снять и надеть сменную обувь, рекомендовала эксперт.

Стоит соблюдать определенные правила и при выборе головных уборов, отметила специалист. В частности, как и обувь, шапка не должна быть слишком тесной.

— Сильно облегающая шапка, которая сдавливает голову, вредна для волос, после этого волосы могут выпадать. Так что шапка должна быть теплой, желательно непродуваемой и закрывающей уши. Но шапки из натурального меха конкретно для Москвы — не очень удобный вариант, потому что в Москве человек обычно подолгу где-то на морозе не стоит. Например, в метро в такой шапке может стать жарко, человек вспотеет и потом еще больше замерзнет. Вот как раз для москвичей лучше вариант шапки вязаной или шитой, которую можно свернуть и убрать в карман, — посоветовала специалист.

Если обморожение все-таки произошло, необходимо сразу же обратиться в травмпункт, подчеркнула эксперт. Определить это состояние можно по характерным симптомам, отметила она.

— Для обморожения характерна потеря чувствительности, когда вы не чувствуете пальцев рук или ног, когда они либо белого цвета, либо отекшие и синюшные. И когда возникает сильная боль, не проходящая несколько минут. Если вы вошли в тепло и пальцы, уши или щеки начали краснеть, отекать и очень сильно болеть, лучше проконсультироваться: чем быстрее окажут помощь, тем меньше будут последствия, — заключила Чернышова.

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