Два православных храма на юго-западе Москвы поставили на кадастровый учет

Управление Росреестра поставило на кадастровый учет два православных храма на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по столице.

Там уточнили, что в реестр недвижимости внесли сведения о двух храмовых комплексов: Храм Введения во Храм Пресвятой Богородицы в районе Южное Бутово (ЮЗАО) и Храм Преподобного Алексия, Человека Божия, в Садовниках в районе Нагатино-Садовники (ЮАО).

— Росреестром оформлены два православных храмовых комплекса на юге и юго-западе Москвы. Малый храм в Нагатино-Садовниках смогут единовременно посещать 49 прихожан, а оформленная в Южном Бутове церковь предусматривает возможность размещения до 500 человек, — уточнил заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

В пресс-службе также добавили, что Попечительский совет Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы» поставил задачу по вводу в эксплуатацию около 10 храмов на территории Москвы ежегодно.

13 января стало известно, что в Московской области 15 января состоится Рождественский хоровой собор. Он пройдет в Главном храме Вооруженных сил РФ.