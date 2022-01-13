Немец Фарке стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар»

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Руководство футбольного клуба «Краснадр» назначило на должность главного тренера немецкого специалиста Даниеля Фарке. Об этом сообщили в пресс-службе команды в четверг, 13 января.

Уточняется, что контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

— Главным тренером «быков» стал немецкий специалист Даниэль Фарке. Его ассистентом в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла, — говорится на официальном сайте ФК.

Даниэль Фарке родился в 1976 году в коммуне Штайнхаузер-ан-дер-Роттум. Спортивную карьеру начал на позиции нападающего. Он выступал за немецкие клубы «Липпштадт 08», «Вильгельмсхафен», «Боннер» и «Меппен».

Первый тренерский опыт Фарке получил в команде «Липпштадт 08» в 2009 году. За годы работы здесь специалист стал самым успешным тренером в истории команды.

После Фарке работал в клубах «Боруссия II» и «Норвич Сити».

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