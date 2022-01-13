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Инфекционист Вознесенский рассказал, стоит ли ждать завершения пандемии

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист Вознесенский рассказал, стоит ли ждать завершения пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пандемия коронавируса может завершится в течение ближайших трех лет. Такое мнение высказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Закончится ли эта пандемия? Да, она закончится. Вопрос в другом, когда она закончится, в этом году, следующем или 2024-м. Но конец в любом случае будет, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По его словам, после окончания пандемии коронавирусная инфекция «перейдет в разряд обычных сезонных ОРВИ» и не будет вызывать столь масштабное количество заражений и летальных исходов.

При этом он добавил, что рано или поздно в мире появится возбудитель новой инфекционной болезни. Пока существует человечество, будут возникать инфекционные агенты, которые могут паразитировать в человеческом организме Если он будет обладать повышенной заразностью, в мире вновь может быть объявлена пандемия.

13 января стало известно, что за минувшие сутки столичные врачи вылечили от коронавируса 2857 человек. Всего за время пандемии столичные специалисты вылечили 1 899 550 человек.

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