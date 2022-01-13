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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 2857 человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 2857 человек
Фото: pixabay.com

В столице за сутки выздоровели от COVID-19 еще 2857 пациентов. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса городские медики вылечили 1 899 550 человек.

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 2857 человек Фото: telegram/Оперштаб Москвы

За сутки в Москве заболели еще 5490 человек. Из них госпитализировали 767 пациентов. Количество смертельных случаев составило 71. К аппарату ИВЛ подключены 512 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящий момент ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ кардинально отличается от обстановки в прошлом году. Он отметил, что при этом риски новых волн пандемии остаются.

В этот же день Мишустин поручил российскому Министерству здравоохранения оценить готовность медицинских учреждений к созданию дополнительных коек для больных коронавирусной инфекцией.

По данным на 12 января, России уже выявлено 698 случаев заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса и большинство из них в Москве и Подмосковье. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что столичный регион первым примет на себя «удар» стремительно распространяющейся мутации заболевания.

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