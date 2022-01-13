Андрей Бочкарев: Почти 800 соцобъектов построено в Москве с 2011 года

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С 2011 года в эксплуатацию ввели 790 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ключевой принцип градостроительной политики Москвы – комплексное развитие городских территорий. Это значит, что параллельно с новым жильем в столице активно строятся необходимые объекты инфраструктуры, в том числе социальной. Так, с 2011 года в городе введено 790 социальных объектов, — рассказал заммэра города.

Бочкарев уточнил, что совместно с инвесторами было построено 332 детских сада и 136 школ. Более того, с 2011 года в эксплуатацию введено 111 медицинских, 153 спортивных и 58 культурных объектов.

13 января заммэра Москвы заявил, что на станции метро «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) отреставрируют декоративные металлические панно. На данный момент строители приступили к отделке первого пути.