Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Декоративные металлические панно отреставрируют на станции метро «Каширская» БКЛ

Михаил Алимов

Город
Декоративные металлические панно отреставрируют на станции метро «Каширская» БКЛ
Метро Каширская / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

На станции метро «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) отреставрируют декоративные металлические панно. Об этом в четверг, 13 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Основной идеей обновленного архитектурно-художественного решения станции «Каширская» стало сохранение ее исторического облика. Декоративные металлические панно на тему «Жизнь страны» будут отреставрированы и возвращены на путевые стены, — рассказал он.

По словам заммэра, на текущем этапе облицовка стен второго пути северной платформы завершена на 90 процентов. Строители приступили к отделке первого пути, передает официальный сайт мэра Москвы.

Работы на станции ведутся ночью — в технологические окна, чтобы движение поездов продолжалось. Вместе с работами на станции, ведутся работы на перегоне между станциями «Варшавская» и «Каширская».

В воскресенье, 9 января, Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на будущих станциях Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Работы развернуты сразу на нескольких площадках — строителям до конца года предстоит завершить возведение девяти станций нового подземного кольца. Запустить должны северо-восточный и восточный участки, а также интегрировать в Большую кольцевую две реконструируемые станции — «Каширскую» и «Варшавскую».

Читайте также:
Реставрация Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте