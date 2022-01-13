Декоративные металлические панно отреставрируют на станции метро «Каширская» БКЛ

Метро Каширская / Фото: Анна Быкова

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На станции метро «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) отреставрируют декоративные металлические панно. Об этом в четверг, 13 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Основной идеей обновленного архитектурно-художественного решения станции «Каширская» стало сохранение ее исторического облика. Декоративные металлические панно на тему «Жизнь страны» будут отреставрированы и возвращены на путевые стены, — рассказал он.

По словам заммэра, на текущем этапе облицовка стен второго пути северной платформы завершена на 90 процентов. Строители приступили к отделке первого пути, передает официальный сайт мэра Москвы.

Работы на станции ведутся ночью — в технологические окна, чтобы движение поездов продолжалось. Вместе с работами на станции, ведутся работы на перегоне между станциями «Варшавская» и «Каширская».

В воскресенье, 9 января, Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на будущих станциях Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Работы развернуты сразу на нескольких площадках — строителям до конца года предстоит завершить возведение девяти станций нового подземного кольца. Запустить должны северо-восточный и восточный участки, а также интегрировать в Большую кольцевую две реконструируемые станции — «Каширскую» и «Варшавскую».