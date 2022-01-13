В Кремле заявили, что Россия пока не будет отвечать на санкции США

Фото: Администрация президента РФ

Россия на данный момент не планирует введение ответных мер на санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 13 января.

Он отметил, что Москва пока надеется, что такие действия США — это лишь громкие заявления и «бряцания».

— Москва пока ничего не планирует отвечать, потому что мы все-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла и хотим надеяться на то, что это только громкие заявления и такое «бряцание» — по-русски прекрасное слово, дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну, — цитирует РИА Новости его слова.

12 января стало известно, что группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях в отношении России на случай обострения кризиса на Украине. Инициатива, как уточнялось, посылает четкий сигнал о готовности США добиться «разрушительных» последствий для экономики РФ при эскалации на Украине. Под санкции в рамках проекта попадают президент России, премьер-министр, а также главы Министерство иностранных дел и Минобороны.