«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что в сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду в столице и области ожидается до 17:00 15 января, предупреждение о гололедице действует до 12:00 15 января, а сильный снег в Москве и Подмосковье будет идти до 21:00 14 января, отмечается на сайте Гидрометцентра.

13 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что неустойчивая погода с аномально низким атмосферным давлением ожидается в городе на старый Новый год. Более того, в ближайшие дни столицу посетит антициклон, который принесет оттепель. По словам синоптика, предыдущая ночь в Москве стала самой холодной за последние два года, но уже с утра 13 января характер погоды начал меняться.

Днем 14 января, уточнила спикер, в городе ожидаются переменная облачность, сильный туман и снег, в течение суток температурные показатели повысятся днем до нуля — плюс двух градусов, ветер будет дуть западный, умеренный.