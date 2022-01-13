Жилой дом по программе реновации построят в Бескудникове

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Москомэкспертиза согласовала проектную документацию по строительству жилого дома по программе реновации в Бескудниковском районе Москвы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Запланировано возведение здания общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, высотой от девяти до одиннадцати этажей. В подземной части дома предусмотрено размещение паркинга, а в нежилых помещениях на первом этаже смогут расположиться различные организации или магазины. Для жителей запроектировано 216 квартир, в которых выполнят полную внутреннюю отделку и установят необходимое осветительное оборудование, — передает слова Леонова официальный сайт мэра Москвы.

Территорию рядом с новостройкой облагородят: построят детские и спортивные площадки, посадят деревья и кустарники.

13 января стало известно, что переселение жителей двух пятиэтажек на улице Введенского в столичном районе Коньково началось. Они получили новые квартиры по программе реновации жилья.