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Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь из-за «омикрона»

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Больница в Коммунарке расконсервировала временный госпиталь из-за «омикрона»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Больница №40 в Коммунарке расконсервирует временный госпиталь, так как врачи ожидают увеличения потока больных из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом в четверг, 13 января, заявил главный врач больницы Денис Проценко.

— Учитывая прогнозы по заболеваемости, у нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были дезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада (заболеваемости). Мы также провели дополнительно текущую диагностику и техническое обслуживание всей аппаратуры, — рассказал он в эфире «Радио России».

По его словам, больница укомплектована всем необходимым и готова к увеличению потока госпитализированных. В учреждении работает колл-центр, сотрудники которого отвечают больным и их близким. При необходимости его штат можно увеличить.

— А если говорить о команде, то команда готова. Мы в состоянии готовности уже два года находимся. Также есть кадровый резерв, поэтому работаем, — резюмировал Проценко.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции и смертности от нее снизились в России за последние два месяца. По его словам, количество заболевших COVID-19 пациентов за последние недели сократилось на 30 процентов.

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