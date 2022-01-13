Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ за последние 2 месяца

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Темпы распространения коронавирусной инфекции и смертности от нее снизились в России за последние два месяца. Об этом в четверг, 13 января, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, количество заболевших COVID-19 пациентов за последние недели сократилось на 30 процентов.

Мурашко добавил, что опыт других стран, где наблюдается распространение штамма «омикрон», говорит о необходимости подготовиться к этому и в России. При этом важно учитывать особенности этого варианта COVID-19.

— Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова, — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что за последние сутки в мире было выявлено почти 3,4 миллиона новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Число инфицированных является рекордным суточным показателем за все время пандемии.

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 21 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 5490 случаев коронавируса. За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 740 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 25 984 пациента.